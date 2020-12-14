مهند لاشين يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن مهند لاشين لاعب وسط نادي طلائع الجيش، عن إصابته بفيروس كورونا، منذ قليل. وكتب لاشين عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، أنه أصيب بفيروس كورونا بالإضافة إلى زوجته وابنته. أنه أصيب بفيروس كورونا بالإضافة إلى زوجته وابنته. وارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بنادي طلائع الجيش إلى ثلاثة حالات بعد تأكد إصابة إسلام محارب وإسلام جمال. ويستعد طلائع الجيش لمواجهة نظيره أسوان يوم الاربعاء المقبل في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

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