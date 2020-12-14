سامي قمصان : لن نوقع عقوبة على محمد شريف وعمرو السولية

تحدث سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن كواليس أزمة محمد شريف وعمرو السولية على خلفية مباراة الأهلي ومصر المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد سامي قمصان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "ما حدث بين محمد شريف وعمرو السولية أمر طبيعي والأمر

لم يتطور كما صوره البعض والثنائي تحدثا بعد هدف السولية والأمر انتهى فورًا".

وتابع: "لن يتم توقيع عقوبة على محمد شريف وعمرو السولية وكل ما حدث أمر طبيعي في الملعب وهم ثنائي كبار ونركز مع الفريق في الوقت الجاري".