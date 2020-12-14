بهدف تاريخي.. ميسي يعيد برشلونة إلى طريق الانتصارات

الإثنين 14 ديسمبر 2020

أعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، فريقه إلى طريق الانتصارات بالدوري الإسباني، بالفوز على ليفانتي 1-0، في الجولة الـ13.



ونجح ليفانتي في فرض سطوته على المباراة، وحافظ على التعادل السلبي على مدار 75 دقيقة.

وفي الدقيقة 76، نجح ميسي في التخلص من دفاع ليفانتي، ليسجل هدف برشلونة الأول والوحيد، ويعيد الفريق الكتالوني إلى طريق الانتصارات.

الهدف كان تاريخيا للاعب الأرجنتيني، حيث كان الهدف رقم 600 الذي يسجله مع برشلونة بمختلف المسابقات، وهو يرتدي القميص رقم 10.

وبدأ ميسي مسيرته مع برشلونة في موسم 2004-2005، حيث كان يرتدي القميص رقم 30، قبل أن يتحول إلى القميص رقم 19 في موسمي 2006-2007 و2007-2008.

وبعد رحيل النجم البرازيلي رونالدينيو في 2010، حصل ميسي على القميص رقم 10، لينجح في تسجيل 600 هدفا مع الفريق الكتالوني منذ ذلك الحين.

الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 17 نقطة، يحتل بها المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بعدما خسر المباراة الماضية أمام قادش بنتيجة 1-2.

في المقابل، توقف رصيد ليفانتي عند 11 نقطة في المركز الـ18، بعدما تلقى هزيمته الخامسة خلال الموسم الحالي من الدوري الإسباني.