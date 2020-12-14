شكرا لقرائتكم خبر عن «ثنائية المقاولون» تعيد الاستقرار للقلعة البيضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل نادى الزمالك، بعد ثنائية الفريق الكروى الأول في مرمى المقاولون، بافتتاح بطولة الدورى العام، والتى أعادت بعض الاستقرار للقلعة البيضاء بعد الأحداث المتلاحقة التي سببت أزمات وارتباكًا داخل النادى من استقالات وتغييرات. من ناحية أخرى، كشفت صحيفة «Africans got Football»، المتخصصة في تغطية أخبار كرة القدم الإفريقية، أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» تلقى خطابا من نادى جازيل، بطل تشاد، الذي يستعد لمواجهة الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، في دور الـ 32 بمسابقة دورى أبطال إفريقيا، يفيد بعدم قدرته على استضافة مباراة الذهاب في تشاد. ووفقًا للشبكة المتخصصة في تغطية أخبار كرة القدم الإفريقية، فإن الكاف يدرس إقامة مباراة الزمالك وجازيل التشادى من مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب. وقالت الشبكة: «نادى الغزالة التشادى يخطر لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم، بأن لديه أزمة مالية تجعله غير قادر على استضافة الزمالك المصرى في تشاد في إطار دور الـ 32 من دورى الأبطال، وهو ما يجعل إقامة المباراة في تشاد أمرا صعبا للغاية بالنسبة للفريق»؟

وأضافت: «يناقش الكاف اقتراحين: الأول، إقامة المباراتين في مصر، الثانى، إقامة مباراة واحدة بين الفريقين بمصر». واختتمت: «الاتحاد الإفريقى لكرة القدم يتجه لإقامة مباراة واحدة بدلًا من إقامة مباراتى الذهاب والإياب، وهو الأقرب للتنفيذ، على أن يتأهل الفريق الفائز بهذه المباراة إلى دور المجموعات، ومن المنتظر الإعلان الرسمى عن قرار الكاف خلال الأيام المقبلة».

من ناحية أخرى، يخضع عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، اليوم الإثنين، من أجل الاطمئنان على حالته، ويستمر غياب عبدالله جمعة عن الفريق منذ قبل مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بسبب إصابته بفيروس كورونا. كما يستأنف الزمالك تدريباته، اليوم الإثنين، استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة الثانية من الدورى والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل، ويعود إمام عاشور بمباراة بيراميدز بعد انتهاء إيقافه، كما يسعى الجهاز الفنى للمارد الأبيض لتجهيز يوسف أوباما ومحمود حمدى الونش للمباراة المرتقبة، بعد تعافيهما من فيروس كورونا. كما يستكمل محمد أوناجم ومحمد أشرف «روقا»، لاعبا الفريق، برنامجهما التأهيلى، للتعافى من الإصابة، كما يخضع شيكابالا لتدريبات استشفائية في الجمانيزيوم، لتجنب الإرهاق، الذي كان سببًا في تغييره أمام المقاولون العرب.

من جانبه، أكد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، أن مواجهة المقاولون العرب كانت صعبة، مشيرًا إلى أنه كان يعلم أنه يواجه فريقا قويا، وذلك بعد تواجده في المربع الذهبى للموسم الماضى ومشاركته في الكونفيدرالية هذا الموسم.

من جهة أخرى أرجأت محكمة القضاء الإدارى نظر طعن مرتضى منصور ضد قرار تجميد مجلسه إلى ٣ يناير.