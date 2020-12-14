شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يسعى لاستعادة الأمجاد بعد غياب 4 سنوات على حساب سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد غياب 4 سنوات عن الأضواء، يظهر غزل المحلة مجددا في الدورى عند السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين خلال مواجهة نظيره سموحة في الجولة الأولى من بطولة الدورى.

تكمن صعوبة المباراة في رغبة كلا الطرفين في انتزاع النقاط الثلاث فالمحلة بقيادة خالد عيد يأمل في تحقيق ضربة البداية السعيدة والتأكيد على أن «الفلاحين» عائد لاستعادة أمجاد ولن يكون ضيف شرف، وفى المقابل يأمل سموحة الذي أنهى الدورى الموسم الماضى في مركز متقدم في حجز مقعد مبكرا بين الكبار أملا في إنهاء البطولة في المربع الذهبى.

استعد المحلة للمباراة والموسم الجديد بخوض العديد من المباريات الودية، من بينها وادى دجلة، طلائع الجيش، سبورتنج السكندرى ودعم صفوفه بـ10 لاعبين، منهم خالد لطفى «منتخب السويس»، أحمد الشيخ «نادى مصر»، عمرو شعبان «حارس مرمى الرجاء»، أحمد حسن «وادى دجلة»، أحمد عيد «سيراميكا»، إسلام فؤاد «طنطا»، إيمانويل إيجبتور «الداخلية» ومحمود رضا حارس مرمى فريق وادى دجلة.

وفى المقابل دخل سموحة بقيادة أحمد سامى معسكرا مغلقا في إطار الاستعداد للمباراة، واستعان أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، بمباراة وادى دجلة وغزل المحلة الودية، ويأمل فريق الأمواج الزرقاء في حصد النقاط الثلاث بعد التعاقد مع أكثر من صفقة قوية والطفرة الكبيرة مع أحمد سامى، المدير الفنى، نهاية الموسم الماضى.