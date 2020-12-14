شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: سيراميكا كليوباترا الحصان الأسود بالدوري.. وهذه نصيحتي للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، إن الدوري المصري في نسخته الجديدة، سيشهد تنافسا كبيرا، في ظل الصفقات القوية التي أبرمتها غالبية الأندية.

وأضاف سمير كمونة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد» أن الأهلي يمتاز هذا الموسم بوجود بدلاء على مستوى عال، وهو ما يشعل التنافس بين اللاعبين«.

ويري سمير كمونة أن فريق سيراميكا كليوباترا هو الحصان الأسود بالدوري هذا الموسم، وسيحقق نتائج جيدة نظرا للصفقات المميزة التي تمت في فترة الانتقالات الصيفية.

وعاب سمير كمونة، على إدارة نادي مصر المقاصة، بعدم تدعيم صفوف الفريق الفيومي، بنفس المستوى الفني للاعبين الذين رحلوا بالميركاتو الصيفي، مشددا على أن المقاصة سيعاني بشكل كبير هذا الموسم رغم وجود جهاز فني كفء يقوده إيهاب جلال.

وأتم قائلا: «الزمالك يمتلك قواما جيدا للغاية، ولكن على اللاعبين، أن يفصلوا أنفسهم عن المشاكل الإدارية».