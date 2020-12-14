شكرا لقرائتكم خبر عن فياريال يواصل مسلسل تعادلاته في الليجا بهدف في شباك ريال بيتيس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فياريال مسلسل تعادلاته خلال الجولات الأربع الأخيرة، وهذه المرة بهدف لمثله أمام ريال بيتيس، على ملعب (بينيتو فيامارين) اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ13 بالليجا. لم ينتظر الفريق الضيف كثيرًا من أجل التقدم، في النتيجة بعد 5 دقائق فقط، بفضل مدافعه الشاب باو توريس.
ولكن بحلول الدقيقة 51، تمكن الفريق الأندلسي من إدراك التعادل عن طريق المهاجم الشاب أيتور رويبال. وارتضى الفريقان بالنقطة، ليصبح لبيتيس 16 نقطة، يأتي بها في المرتبة السابعة.
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