غرناطة يعود لطريق الانتصارات في الليجا من بوابة إلتشي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد غرناطة نغمة الفوز في الليجا بعد أن عاد بانتصار صعب من عقر دار مضيفه إلتشي، بهدف نظيف، الأحد، ضمن الجولة الـ13 بالدوري الإسباني. وعلى ملعب (مانويل مارتينيز فاليرو)، يدين الفريق الأندلسي بالفضل في هذا الفوز للمهاجم الكولومبي الشاب لويس سواريز صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 42.
وعاد غرناطة بهذه النتيجة لدرب الانتصارات بعد غياب 5 جولات متتالية (3 هزائم وتعادلين)، ليرفع الفريق رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، مع مباراة مؤجلة له أمام قادش.
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