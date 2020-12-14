بروسيا دورتموند يبحث عن خليفة «فافر» بعد إقالته بسبب كوارث البوندسليجا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث فريق بروسيا دورتموند الألماني عن خليفة فافر، المدير الفني الذي أقيل الأحد بعد النتائج السيئة التي حققها مع الفريق الألماني داخل بطولة البوندسليجا وكانت آخرها الخسارة المدوية أمام شتوتجارت بخماسية مقابل هدف.
ووفقا لموقع صحيفة بيلد، فأن النادي الألماني سيختار خليفة فافر خلال يومين على أقصى تقدير لاستكمال مسيرة الفريق داخل الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.
وكان نادي بوروسيا دورتموند، إعلن إقالة المدرب السويسري لوسيان فافر بعد سقوط الفريق بشكل مفاجئ على يد شتوتجارت (1-5)، مساء السبت، في الجولة الـ11 من الدوري الألماني. واستقبل أسود الفيستيفال 5 أهداف في شباكهم داخل ملعب سيجنال إيدونا بارك لأول مرة في البوندسليجا منذ عام 2009.
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