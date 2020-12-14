شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد يحيى يكشف سبب رفض ضم «خربين» للزمالك.. ويؤكد: الأهلي لم يتواصل معه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد يحيى، وكيل اللاعبين، إن عمر خربين، لاعب نادي الهلال السعودي، كان قريبًا من الإنضمام إلى صفوف نادي الزمالك.

وأكد أحمد يحيى في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «عمر خريبين كان قريبًا من اللعب لصفوف الزمالك لكن الأمور توقفت مرة واحدة».

وتابع: «الهلال السعودي رحب بانتقال السوري خريبين لنادي الزمالك، ولكن خريبين فضل أن يستكمل موسمه مع الهلال لاستعادة مستواه قبل اللعب للزمالك».

وأضاف: «اللاعب طلب راتب 2 مليون دولار من الزمالك كراتب سنوي ولكن الزمالك رفض واللاعب سينتقل إلى قطر أو الإمارات في الفترة المقبلة».

وعن مفاوضات النادي الأهلي، أتم: «الأهلي لم يفاوض خربين نهائيًا».