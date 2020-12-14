شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: متمسكون بمصطفى محمد ولكننا نرغب في تكرار تجربة محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي، عن آخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مصطفى محمد لاعب جيد ومتمسكون بخدماته ولا نرغب في رحيله ولكن نحن بين نارين».

وأوضح: «مصطفى محمد لاعب كبير ونرى فيه محمد صلاح جديد ونرغب في تكرار نفس التجربة لذلك قد نوافق على رحيله والنادي بين نارين».