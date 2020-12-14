شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: «لو كنت صاحب قرار مكنتش وافقت على تجدد إعارة رزاق سيسيه» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي، عن إمكانية استعادة رزاق سيسيه، لاعب النادي المعار إلى صفوف الاتحاد، وذلك في الميركاتو الشتوي المقبل.
وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «رزاق سيسيه مستمر في صفوف الاتحاد لنهاية الموسم والنادي السكندري لن يفرط في خدماته نهائيًا وده اعتقادي».
وتابع: «لو كنت صاحب قرار مكنتش وافقت على تجدد إعارة رزاق سيسيه».
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