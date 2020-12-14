شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: فرجاني ساسي جدد للزمالك «شفويًا» في جلسة مع أيمن يونس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي، إن النسخة الجارية من الدوري بدأت بشكل قوي للغاية.
وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «مباراة المقاولون العرب كانت صعبة لأنها جاءت بعد الإخفاق الأفريقي وبعد الإخفاق في كأس مصر والخصم كان صعب ولكن الثلاث نقاط مهمة للغاية».
وتطرق أشرف قاسم في حديثه إلى ملف تجديد فرجاني ساسي: «الكابتن أيمن يونس عقد جلسة مع فرجاني ساسي ووكيل أعماله واتفقوا إلى صيغة للتجديد».
وأتم: «فرجاني ساسي جدد مع الزمالك في جلسة أيمن يونس شفويًا والتجديد الرسمي بعد إنهاء بعد البنود البسيطة بعد الاتفاق على كافة التفاصيل».
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