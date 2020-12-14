شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مودي: «أفشة قال سيب الكروة وافتكرته زميلي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد عبدالعزيز، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، إن محمد مجدي «أفشة»، لاعب النادي الأهلي، تحدث معه في الهدف الثاني للأحمر.
وأكد أحمد عبدالعزيز «مودي» في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «حكم الراية كان سامع أفشة وهو قالي سيب الكورة واستغربت من الموقف».
وتابع: «الموسم اللي فات أتلغلنى هدف لنفس الموقف ولكن مستغرب من عدم إلغاء هدف الأهلي رغم سماع هدف الراية للموقف».
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