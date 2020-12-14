شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب يعلن إصابته بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن لاعب طلائع الجيش إسلام محارب إصابته بفيروس كورونا. ونشر لاعب الأهلي السابق تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر» قال فيها: «أسالكم الدعاء له الحمد لله إيجابي كورونا نسال الله العظيم رب العرش الكريم الشفاء اللهم رب الناس اذهب البأس اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقمًا». الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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