شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يصحح مسار برشلونة ويقوده للفوز على ليفانتي في الليجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعاد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة، فريقه لطريق الانتصارات بالفوز (1-0) على ضيفه ليفانتي، مساء الأحد، في إطار الجولة الـ13 من الليجا.
وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 76.
وبهذا الانتصار، رفع برشلونة رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا، بينما تجمد ليفانتي عند 11 نقطة، في المركز الثامن عشر.
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