شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يخضع لفحوصات طبية اليوم لتحديد فترة غيابه عن سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خوضع النجم البرازيلي نيمار دا سليفا، لبعض الفحوصات الطبية صباح اليوم لتحديد حجم إصابته الذي تعرض لها خلال لقاء ليون الذي خسر فيه الفريق الباريس بهدف دون رد.
ووفقًا للموقع الرسمي، للفريق الباريسي، اليوم سيتم التحديد الفترة الزمنية التي سيحتاجها النجم البرازيلي لشفائه من الإصابة في كاحله الأيمن.
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الوضع في مصر
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اصابات
121,575
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تعافي
104,875
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وفيات
6,920
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