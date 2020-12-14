شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الجولة 12 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض ليفربول تلقي هدية توتنهام الذي تعادل مع كريستال بالاس ليتعادل هو الاخر مع فولام تعادل ايجابي بنتيجة 1-1 حيث تقدم فولام اولا ثم عادل محمد صلاح النتيجة، حيث كان بامكان ليفربول تصدر الدوري الانجليزي , ليظل ترتيبه كما هو محتلا الوصافة والمركز الثاني وليظل توتنهام ايضا محتلا الصدارة ولكلا منهما 25 نقطة من 12 مباراة ولكن فارق الاهداف لصالح توتنهام.

وفيما يلي ترتيب فرق الدوري الانجليزي موضحا به عدد المباريات التي لعبها كل فريق بالاضافة إلى عدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وما له وما عليه وعدد النقاط