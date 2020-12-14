شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف قاسم: ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك ودفع المستحقات أهم الأولويات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف قاسم، المشرف على الكرة بنادي الزمالك والمتحدث باسم فريق الكرة، إن ملف تجديد عقود اللاعبين ودفع المستحقات المالية لفريق الكرة الأول يعد من أهم الأولويات.

وأضاف «قاسم»، في تصريحات متلفزة، أنه سيتم الانتهاء من حسم ملفات التجديد ودفع المستحقات خلال الفترة القليلة المقبلة.