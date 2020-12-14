شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلاميين تحت 17 سنة يهزم أبو النمرس في دوري القطاعات لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح فريق الإعلاميين لكرة القدم للناشئين تحت 17 سنة في الفوز، الأحد، بأولى مبارياته في المجموعة الثالثة لدوري القطاعات أمام أبوالنمرس بهدفين دون مقابل.

وصرح الكابتن أسامة مصطفي، المدير الفني للاعلاميين، بأن المباراة كانت قوية، معربا عن تطلعه لتصدر جدول الترتيب في المجموعة التي تشهد منافسة شرسة.

واضاف انه تم الاطمئنان على الحالة البدنية والفنية والمهارية والخططية للفريق بعد المباراة الاولى والنتائج جاءت ايجابية تحت رعاية طارق الشرباصي، رئيس مجلس إدارة نادي الإعلاميين، وقيادة الجهاز الفنى للفريق اسامه ابراهيم، وأسامه مصطفى، المدير الفنى.

وسيلتقي نادى الإعلاميين في المباراة القادمة مع الشيخ زايد بملعب نادى الاعلاميين 20 ديسمبر الجاري، ثم يلتقي مع نادى الدقى في 24 من ديسمبر الجارى، ويعقبه لقاء مع بشتيل في 27 من ديسمبر الجارى، وفى الختام مع حدائق الأهرام في 3 يناير المقبل.