شكرا لقرائتكم عماد النحاس يدرس مباراة دجلة والبنك الأهلي بالفيديو قبل موقعة الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على مراجعة المباراة الأخيرة لوادى دجلة والتى جمعته بفريق البنك الأهلى فى الأسبوع الأول من الدورى بالموسم الجارى، بالفيديو، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى فريق الغزلان وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى الجولة الثانية من الايجيبشن ليج والتى تقام يوم الأربعاء المقبل على استاد السلام.

وكان المقاولون قد خسر فى مباراة الجولة الأولى أمام الزمالك بهدفين نظيفين، وأكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن فريقه لم يحالفه التوفيق في مباراة الزمالك وشدد على أن فريقه لم يكن أفضل في الشوط الأول والأداء تحسن بصورة كبيرة في الشوط الثاني وكان فريقه أقرب للتهديف ولكن كانت هناك أخطاء في أداء فريقه، مضيفا أن خبرات لاعبي الزمالك حسمت المباراة لصالح الفريق الأبيض.

وأضاف: "اعترضت على الحكم بسبب ركلة جزاء لم يحتسبها ولمست يد لاعب الزمالك والحكم قال أنها غير متعمدة، كما أنه احتسب وقت محتسب بدلا من الضائع ٤ دقائق وهو وقت قليل ومع ذلك اهدر فيهم احمد فتوح دقيقتين ولم نعترض على ذلك وابارك للزمالك".