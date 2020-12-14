شكرا لقرائتكم كهربا: الزمالك فاوضنى بعد البرتغال والمفروض أدفع فلوس علشان ألعب بالأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادى الأهلى، أنه فضل الانتقال إلى الأهلى على بيراميدز بعد العودة من البرتغال، والزمالك فاوضنى للعودة مرة أخرى.

وقال كهربا خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كثرة مشاكلى مع مرتضى منصور بسبب المحيطين به، لأنه كانوا بيسخنوه عليا فكان يتجاوز أمام اللاعبين وكنت أرد عليه.

وتابع كهربا: لم أكن أتقاضى أي أموال من الزمالك، وعندما اقترب عقدى على الانتهاء، محدش كلمنى في الزمالك خالص وكنت باخد مليون 900 ألف جنيه، فلما غبت يوم واحد عن المران كلمونى وطلبت 20 مليون جنيه في الموسم من الزمالك لتجديد عقدى والنادى رفض".

وعن مفاوضات الأهلى، قال كهربا: مفاوضات الأهلى بدأت بعد عودتى من البرتغال، والزمالك جس نبضى قبل الانتقال للأهلى ورفضت العودة، وكنت قريبا من التوقيع لبيراميدز قبل الأهلى، ولكن فضلت الأهلى على بيراميدز على الرغم من أن عرض بيراميدز كان أضعاف الأهلى ولكن رغبتى حسمت الموقف".

وأضاف: "المفروض أدفع فلوس علشان ارتدى قميص الأهلى، وكنت قريب من الاهلى في عهد محمود طاهر ولكن عضوين بلجنة الكرة اعترضا على وجودى فانتقلت للزمالك من إنبى".

وأوضح كهربا: "الجمهور لا يعلم كمية المعاناة التي عشتها في الزمالك، وكنت بأموت نفسى في الزمالك لإدخال الفرحة على الجماهير، وعمرى ما غلطت في جمهور الزمالك منذ انتقالى للأهلى ولكن بعد كل مباراة يتعادل فيها الأهلى أو يخسر يشتمونى مش عارف ليه".

وتابع كهربا: الزمالك بداية تألقى ونجوميتى وفيريرا أخبرنى بأننى سأكون نجم الزمالك بعد أول مباراة مع الفريق، مع أن الجمهور كان طول المباراة بيفضل يشتمنى وانا في الملعب مع الزمالك، وممكن أكون مسجل كمان الهدف وبرضو بتشتم، وأنا أكتر لاعب اتشتم من الجمهور وأنا في الزمالك".

وأوضح كهربا: إمكانياتى تسمح لى باللعب فى الدورى الانجليزى إلى جوار صلاح والنني، والننى أقرب لى مع محمد صلاح الذى لا أتواصل معه، وعقلية محمد صلاح على التحمل جعلته فى المكانة التى هو فيها".