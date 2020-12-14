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جدة - عمرو شويل

موعد مباراة الزمالك القادمة



موعد مباراة الزمالك يوم الخميس 17 ديسمبر الجاري على ستاد الدفاع الجوي أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة



موعد مباراة الزمالك القادمة حيث أصدرت اللجنة المعينة لإدارة نادى الزمالك، قراراً برفع الإيقاف عن طارق يحيى، نجم النادى السابق، مع تعيينه رئيساً لقطاعات كرة القدم بالنادى التى تضم الناشئين والمدرسة والأكاديميات باستثناء الفريق الأول، ويتواجد طارق يحيى فى الوقت الحالى بمقر نادى الزمالك بعد جلسة مع القائمين على إدارة النادى تم فيها تصفية الأجواء التى حدثت مؤخراً.

موعد مباراة الزمالك القادمة



موعد مباراة الزمالك القادمة حيث قررت اللجنة المؤقتة المكلفة بادارة نادي الزمالك، فى وقت سابق، إيقاف طارق يحيى وعدد من موظفى النادي ومنعهم من الدخول إلا من بوابة جامعة الدول للتوجه للشئون القانونية فقط، قبل أن يتم حل المسألة بشكل رسمى اليوم، الأحد، ليتواجد نجم الزمالك السابق فى مقر النادى بصورة طبيعية حيث يمارس فى الوقت الحالى مهام عمله.

موعد مباراة الزمالك القادمة



موعد مباراة الزمالك القادمة وأعلن طارق يحيى، مقدم برنامج زملكاوى، فى الفترة الماضية، عبر قناة النادى، البيان، الذى أصدرته اللجنة المعينة لإدارة النادى، لكشف كل ما يخص التعاملات المالية للنادى والمبالغ التى استلامها عند بداية تولى المهمة واستندت اللجنة إلى 9 نقاط لتوضيح حجم المديونيات والمستحقات الخارجية على نادى الزمالك.

موعد مباراة الزمالك القادمة



موعد مباراة الزمالك القادمة ويحسم مركز التحكيم والتسوية ، مصير إلغاء لائحة نادي الزمالك ، حيث يعقد بعد غد الثلاثاء أولي جلسات الاستئناف علي الحكم الصادر من المركز بإلغاء لائحة النادي الأبيض التى تم اعتمادها فى عام 2019 ، وذلك بعد الطعن المقدم من اللجنة الأولمبية المصرية ومتضامن معه نادي الزمالك علي حكم المركز بإلغاء لائحة القلعة البيضاء .