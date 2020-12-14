شكرا لقرائتكم سمير كمونة: شريف أفضل من مروان وصلاح محسن.. وبانون يتفوق على المدافعين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير كمونة، لاعب النادي الأهلي السابق، أن حالة محمد شريف أفضل من مروان محسن وصلاح محسن، وقال كمونة خلال تصريحات تلفزيونية : "حالة محمد شريف أفضل من مروان وصلاح محسن، لذلك بدأ موسيماني يعطي له الفرص لأنه الأجهز والأفضل كما أن طريقة لعبة تتناسب مع المدرب".

وأكمل: "عودة محمد شريف مكسب كبير للأهلي الفترة المقبلة، لأنه لاعب هداف ويعرف كيف يصل للمرمى من أقصر الطرق".

وتابع: "بدر بانون صفقة ناجحة للأهلي ويحتاج لمباراتين حتى ينسجم مع الفريق".

وأتم: "بانون يمتاز بقدرته على بداية الهجمة من الخلف، بانون يتفوق على مدافعي الأهلي بقدراته على بناء الهجمات".