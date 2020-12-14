شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: الناس واخدة عنى فكرة غلط وأنى بتاع مشاكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب النادى الأهلى، أن شقيقه كان يلعب كرة القدم قبله لكنه لم يكمل مسيرته مع الساحرة المستديرة ، وتابع كهربا خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورتس:

قررت عدم ممارسة كرة القدم بعد رفض الأهلي لي فى سن 9 سنوات، ولكن رحت تانى ونجحت في أول اختبار وبدر رجب مدرب الناشئين السابق في الاهلي طلب مني السفر للنمسا ولعبت بطولة هناك وسجلت 11 هدفا في 5 مباريات وكان معايا تريزيجيه وكان منافس لى دائم في الناشئين، وبدر رجب طلع عليه لقب كهربا لأنى كنت لا أحب الهزيمة فكنت بحاول أعمل أي حاجة ومن وقتها الاسم سمع ولعبت لناشئي الأهلي حتى سن 14 سنة".

وأوضح كهربا: "كنت أتمني خوض تجربة الاحتراف فى الدوري الإنجليزي مثل تريزيجيه، ولكن بدأت في سويرا والظروف لم تخدمني فى فترة احترافي، بسبب مشاكل مع المدرب هناك بعدما علم أنى اتفقت مع هيرتا برلين، ولم يشركنى في المباراة إلا في 7 دقائق فقط بعدما طلب منى التسخين من الدقيقة 45 وصعبت نفسى عليا وكنت بعيط وأنا بسخن، بعد ذلك انتقلت لنادى جراسهوبر بالدورى السويسرى إعارة لمدة 6 أشهر ، ثم عدت لإنبى 6 أشهر وانتقلت للزمالك، ورجعت من الاحتراف لأسباب أسرية لكن لو رجع بيا الزمن عمرى ما كنت هرجع من الاحتراف".

وأضاف كهربا: "الناس واخدة عني فكرة غلط بأني مثير للمشاكل، ولكن والله أن كل المشاكل اللى بتحصل لى مش بيكون لى دخل فيها وأنا إنسان عفوى".