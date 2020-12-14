عماد النحاس يراجع مباراة دجلة والبنك الأهلى بالفيديو قبل موقعة الأربعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، على مراجعة المباراة الأخيرة لوادى دجلة والتى جمعته بفريق البنك الأهلى فى الأسبوع الأول من الدورى بالموسم الجارى، بالفيديو، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف فى فريق الغزلان وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين فى الجولة الثانية من الايجيبشن ليج والتى تقام يوم الأربعاء المقبل على استاد السلام.
وكان المقاولون قد خسر فى مباراة الجولة الأولى أمام الزمالك بهدفين نظيفين، وأكد عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب أن فريقه لم يحالفه التوفيق في مباراة الزمالك وشدد على أن فريقه لم يكن أفضل في الشوط الأول والأداء تحسن بصورة كبيرة في الشوط الثاني وكان فريقه أقرب للتهديف ولكن كانت هناك أخطاء في أداء فريقه، مضيفا أن خبرات لاعبي الزمالك حسمت المباراة لصالح الفريق الأبيض.
وأضاف: "اعترضت على الحكم بسبب ركلة جزاء لم يحتسبها ولمست يد لاعب الزمالك والحكم قال أنها غير متعمدة، كما أنه احتسب وقت محتسب بدلا من الضائع ٤ دقائق وهو وقت قليل ومع ذلك اهدر فيهم احمد فتوح دقيقتين ولم نعترض على ذلك وابارك للزمالك".
وضم المقاولون العرب 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى وهم: أحمد شكرى، خالد الحسينى، أحمد كابوريا، محمد حمدى زكى، أحمد داودا، وسيم النغموشى، هيثم الجوينى، احمد عبد العزيز ، باسم على، وأحمد مجدى.
وكان المقاولون قد حقق فوزاً عريضاً عندما تغلب على منافسه أرتا سولار بطل جيبوتى بتسعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين فى إياب الدور التمهيدى الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحجز ذئاب الجبل تأشيرة التأهل إلى دور الـ 32 بعد الفوز بمجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 10/1.
ومن المقرر أن يلتقى المقاولون بالنجم الساحلى التونسى فى دور الـ 32 بالكونفدرالية، على أن تقام مباراة الذهاب فى مصر نهاية ديسمبر الجارى، فيما تقام مباراة العودة فى تونس فى بداية يناير.
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