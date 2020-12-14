كهربا يكشف سر بكائه فى نهائى الكأس ويؤكد: جمهور الأهلى فى حتة تانية

وأضاف كهربا أن البداية دائمًا ما تكون صعبة، ونجح الأهلي في تحقيق فوز مهم في ‏انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، أمام فريق بحجم مصر المقاصة، والذي قدم عروضًا قوية ‏في المسابقة خلال السنوات الماضية.‏

وأوضح كهربا أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، دائمًا ما تنصب تعليماته على التحرك ‏في الشق الهجومي وتبادل المراكز، وهو ما وضح خلال مباراة مصر المقاصة.‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الأداء سوف يتحسن مع مرور الوقت، والفوز بالثلاث نقاط في ‏بداية مسابقة الدوري هو الأهم.‏

واختتم محمود كهربا تصريحاته بالتأكيد أن الاحتفالات انتهت، والفريق يعيش حالة ‏من التركيز للتحديات الجديدة، التي بدأت بمواجهة مصر المقاصة في الجولة الأولى من بطولة ‏الدوري الممتاز.