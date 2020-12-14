شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه يكشف فى تلفزيون الخليج 365 عن الرقم الحقيقي لديون الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى تلفزيون الخليج 365 ، أن مجموع الديون المستحقة على نادي الزمالك عبارة عن 480 مليون جنيه وتصل بحد أقصى إلى نصف مليار جنيه وهو عكس البيان الذى أصدرته اللجنة التي تدير النادى إن الديون المتراكمة على النادى مجموعها مليار ونصف المليار.

تابع شبانه عبر برنامج مع شبانه على تلفزيون الخليج 365 أن اللجنة المؤقتة للزمالك قامت بحساب حجم السلف التى لم تسدد على السنة المالية السابقة ضمن المديونيات رغم أن السلف مستحقة للنادى وليس عليه.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية

وأوضح المصدر ذاته إن اللجنة قامت بحساب حجم السلف التى لم تسدد على السنة المالية السابقة ضمن المديونيات رغم أن السلف مستحقة للنادى وليس عليه.