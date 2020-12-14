قائد المقاصة يعلق على هدف الأهلي الثاني: أفشة قالي "سبها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد مودي، قائد فريق مصر المقاصة، أن محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي خدعه لتسجيل الهدف الثاني لفريق، خلال المباراة التي إنتهت لصالح الفريق الأحمر.

وحقق النادي الأهلي فوزًا على مصر المقاصة بثلاثة أهداف لواحد، في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري We المصري.

وقال مودي في تصريحات لقناة صدى البلد:" لا أريد الحديث عن التحكيم لكن لمتي يتعامل معنا التحكيم بهذه الطريقة، ففي الموسم الماضي الغي لنا هدف بعدما قال أحد اللاعبين في فريقنا لمدافع الانتاج الحربي "سبها" لنسجل ويقوم الحكم بالغاء الهدف".

وأضاف:" نفس الأمر تكرر أمام الأهلي، أفشة قالي "سبها" في كرة الهدف الثاني واعتقدت انه زميلي فتركت الكرة له في النهاية ليسجلها".

وأوضح، أن حكم المباراة إبراهيم نور الدين سمع كلمة أفشة ورغم ذلك لم يحتسب أي شيء وفي النهاية احتسب الهدف للأهلي".

وأشار إلى أن الأهلي فريق كبير ومواجهته كانت صعبة في بداية الدوري، وبعد الخسارة سيركز الفريق على الاستعداد لمواجهة إنبي المقبلة.

وأتم تصريحاته:" خضنا 10 أيام فقط كمعسكر في الإسماعيلية وهذا وقت غير كافي، وواجهنا مشاكل كثيرة منها تغيير الإدارة".