الأهلي يُعلن موعد مواجهته أمام بطل النيجر في بداية مشوار دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه سيواجه سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 23 ديسمبر الجاري.
وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي، إن الفريق سيغادر القاهرة يوم الجمعة المقبل، في طريقه إلى النيجر، عقب لقاء غزل المحلة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأوضح، أنه تم الاتفاق على الفندق الذي سيقيم به بعثة الأهلي في النيجر، ويسعى لحجز أحد الملعبين المتاحيين هناك لإقامة المباراة على أحدهما والأخر للتدريب.
وأتم:" عاوزين نحجز أحد الملعبين في النيجر حتى لو اضطررنا لدفع ثمن الإيجار هناك".
وكان الأهلي قد تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يُعلن موعد مواجهته أمام بطل النيجر في بداية مشوار دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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