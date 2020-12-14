الأهلي يُعلن موعد مواجهته أمام بطل النيجر في بداية مشوار دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه سيواجه سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم 23 ديسمبر الجاري.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات لقناة الأهلي، إن الفريق سيغادر القاهرة يوم الجمعة المقبل، في طريقه إلى النيجر، عقب لقاء غزل المحلة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح، أنه تم الاتفاق على الفندق الذي سيقيم به بعثة الأهلي في النيجر، ويسعى لحجز أحد الملعبين المتاحيين هناك لإقامة المباراة على أحدهما والأخر للتدريب.

وأتم:" عاوزين نحجز أحد الملعبين في النيجر حتى لو اضطررنا لدفع ثمن الإيجار هناك".

وكان الأهلي قد تُوج بلقب دوري أبطال إفريقيا خلال النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير 2021.