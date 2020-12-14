أشرف قاسم: الزمالك متمسك بمصطفى محمد ولكن نرغب في تكرار تجربة محمد صلاح

كشف أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي، عن أخر تطورات ملف احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.
وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر
وأوضح: "مصطفى محمد لاعب كبير ونرى فيه محمد صلاح جديد ونرغب في تكرار نفس التجربة لذلك قد نوافق على رحيله والنادي بين نارين".
وقال أشرف قاسم، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك ومتحدث فريق الكرة في النادي، إن النسخة الجارية من الدوري بدأت بشكل قوي للغاية.
وأكد أشرف قاسم في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر
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