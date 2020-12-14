سامي قمصان: أجايي سيخضع لجراحة في مصر بسبب الوتر الوحشي

تحدث سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة النجيري جونيور أجايي، مهاجم القلعة الحمراء. وأكد سامي قمصان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "جونيور أجايي تعرض للإصابة في الوتر الوحشي وهو وتر بجانب "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "جونيور أجايي تعرض للإصابة في الوتر الوحشي وهو وتر بجانبوتر أكيلس ويحتاج لتدخل جراحي". وتابع: "أجايي سيخضع للجراحة في مصر وليس خارج مصر ولكن لا أعرف مدة غيابه والطبيب سيحددها لاحقًا". وعن إصابة ناصر ماهر، أتم: "اللاعب غادر الملعب مع الطبيب متجهًا إلى المستشفى ولا أعرف تطورات إصابته".

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