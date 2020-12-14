سمير كمونة: محمد شريف أفضل من ثنائي الأهلي.. وبانون الأفضل في دفاع الفريق

أكد سمير كمونة، لاعب النادي الأهلي السابق، أن حالة محمد شريف أفضل من مروان محسن وصلاح محسن الثنائي الهجومي للاهلي. وقال كمونة خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "حالة محمد شريف أفضل من مروان وصلاح محسن، لذلك بدأ موسيماني يعطي له الفرص لأنه الأجهز والأفضل كما أن طريقة لعبة تتناسب مع المدرب". من مروان وصلاح محسن، لذلك بدأ موسيماني يعطي له الفرص لأنه الأجهز والأفضل كما أن طريقة لعبة تتناسب مع المدرب". وأكمل: "عودة محمد شريف مكسب كبير للأهلي الفترة المقبلة، لأنه لاعب هداف ويعرف كيف يصل للمرمى من أقصر الطرق". ويتعرض مروان محسن لانتقادات كبيرة من جماهير النادي الاهلي في الفترة الماضية بسبب تراجع مستواه الفني. وتابع: "بدر بانون صفقة ناجحة للأهلي ويحتاج لمباراتين حتى ينسجم مع الفريق". وأتم: "بانون يمتاز بقدرته على بداية الهجمة من الخلف، بانون يتفوق على مدافعي الأهلي بقدراته على بناء الهجمات".

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