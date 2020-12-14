شادي محمد : " الهجوم على مروان محسن غير مبرر"

أكد شادي محمد نجم الأهلي السابق أن الهجوم الذي يتعرض له مروان محسن مهاجم الأهلي غير مبرر خلال الفترة الماضية وخاصة من نجوم كبار فى الاستدويهات التحليلية.
وقال شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten ‘’ أن مروان محسن مهاجمجيد جداً ويحتاج إلى الدعم والمساندة الجماهيرية حتى يتمكن من استعادة ثقته بنفسه.
وأضاف أن مروان مهاجم كبير يملك إمكانيات فنية وبدنية كبيرة جعلته مهاجم منتخب مصر الأول خلال الفترة الماضية.
كما أثنى شادي محمد نجم
وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' أن شريف أضاف ثقلاً كبيراً لهجوم الأهلي في مباراة اليوم في ظل غياب رأس الحربة الأساسي للفريق '' مروان محسن ''.
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