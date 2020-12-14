إبراهيم سعيد: الاختبار الحقيقي لموسيماني مع الأهلي سيكون هذا الموسم

قال ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن الفترة القادمة ستُظهر بشكل كبير إمكانيات بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي.
وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' المذاع عبر قناة '' Ten '' لا يمكن الحكم على موسيماني في مباراة اليوم أمام المقاصة ، خاصةً فيظل المستوى المتواضع الذي ظهر به فريق المقاصة ، كما أن موسيماني تولى مسئولية الفريق في نهاية الموسم الماضي وكان الدوري قد حُسم للأهلي.
وأكمل سعيد ، هذا الموسم هو الاختبار الحقيقي الأول لموسيماني وسيحاول من خلاله
وقال ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق أن فريق مصر المقاصة ظهر بشكل متواضع اليوم أمام الأهلي ، وقال سعيد أن الفريق لن يكون هذا الموسم بنفس قوة المواسم السابقة. وأضاف سعيد أن صفقات المقاصة هذا الموسم ليست على المستوى المطلوب ، وغالبيتها من العناصر الشابة ، كما أن الفريق تأثر برحيل العديد من لاعبيه.
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