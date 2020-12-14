قال سيد عبد الرازق بازوكا نجم الاسماعيلي الأسبق ، أن التعادل الذي حققه الفريق اليوم أمام المصري ، يعتبر نتيجة جيدة وفقاً للظروف التي يمر بها الفريق في الفترة الماضية.

وأضاف بازوكا لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة Ten أن المدافع التونسي مروان الصحراوي ظهر بشكل جيد اليوم ، بالإضافة إلى الأنجولي إري بابل.

واختتم بازوكا: "الاسماعيلي لن يتواجد بالمربع الذهبي هذا

الموسم ، رغم الصفقات التي عقدها الفريق ، وأن الوضع لن يكون مثل الموسم الماضي لكنه سيحقق مركز أفضل مما حققه الموسم الماضي".

يذكر أن النادي الإسماعيلي أنهى الموسم السابق بمسابقة الدوري الممتاز في المركز السابع برصيد 43 نقطة.