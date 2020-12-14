قال سيد عبد الرازق بازوكا نجم الاسماعيلي الأسبق ، أن التعادل الذي حققه الفريق اليوم أمام المصري ، يعتبر نتيجة جيدة وفقاً للظروف التي يمر بها الفريق في الفترة الماضية.
وأضاف بازوكا لبرنامج "البريمو" المذاع عبر قناة Ten أن المدافع التونسي مروان الصحراوي ظهر بشكل جيد اليوم ، بالإضافة إلى الأنجولي إري بابل.
واختتم بازوكا: "الاسماعيلي لن يتواجد بالمربع الذهبي هذا
يذكر أن النادي الإسماعيلي أنهى الموسم السابق بمسابقة الدوري الممتاز في المركز السابع برصيد 43 نقطة.
كانت هذه تفاصيل خبر بازوكا: الاسماعيلي لن يتواجد بالمربع الذهبي هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.