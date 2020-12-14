موعد مباراة الاهلي القادمة في دوري ابطال افريقيا امام بطل النيجر “سونيديب”

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري أن الفريق سيواجه سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 23 ديسمبر الجاري.
وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد إن الأهلي سيغادر القاهرة يوم الجمعة المقبل، في طريقه إلى النيجر، عقب لقاء غزل المحلة، في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال أفريقيا خلال النسخة الماضية، بعدما حقق الفوز على الزمالك، ليصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها مطلع شهر فبراير .2021
وبدأ النادي الأهلي حملة الدفاع عن لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه مصر المقاصة 3 / 1 اليوم الأحد في الجولة الأولى للمسابقة.
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