تشافي هيرنانديز: السد استحق الفوز على الغرافة، وهدفنا الآن كأس أمير قطر

أبدى الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب السد سعادته الكبيرة بالفوز الهام الذي حققه فريقه 4 / 1 على الغرافة ضمن المرحلة التاسعة لبطولة دوري نجوم قطر.
وارتفع رصيد السد، الذي حقق انتصاره السادس على التوالي في المسابقة، إلى 25 نقطة في الصدارة، متفوقًا بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الغرافة.
وقال تشافي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي عقب المباراة “نستحق الفوز برباعية أمام فريق من أفضل فرق الدوري. نعمل بجد واجتهاد للبقاء في قمة المسابقة، وأنا سعيد جدًا بما قدمناه اليوم وحصد الثلاث نقاط”.
أكد مدرب السد “الغرافة فريق منظم وفعال وقوي جدًا على مستوى اللياقة البدنية، والفوز عليه برباعية يعطينا ثقة كبيرة ويجعلنا سعداء لما يقدمه الفريق من أداء يتطور من مباراة لأخرى”.
فيما يتعلق بالمباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر، قال المدرب الإسباني: “من الآن سوف نفتح ملف اللقاء، يجب تغيير عقلية اللاعبين من أجل الاستعداد للمباراة النهائية وكيفية التعامل معها، هي تختلف تماماً عن مواجهات بطولة الدوري”.
اختتم تشافي حديثه قائلًا “النهائي أمام العربي له صعوبة خاصة ووضع خاص، وتركيزنا كبير لتقديم أفضل ما لدينا.
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