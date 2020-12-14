سوق الانتقالات | المطالب المالية لمدافع بايرن ميونخ تعقد انتقاله إلى ريال مدريد

أصبح وضع الدولي النمساوي ديفيد ألابا في بايرن ميونيخ أكثر تعقيدًا، اذ توقفت المفاوضات بشأن تجديد عقده الذي ينتهى الصيف المقبل، لذا يمكنه التحدث إلى الأندية الأخرى بداية من يناير كما يخول له قانون بوسمان.

ويبدو ألابا مستعداً للبحث عن تحد جديد بعيدًا عن بايرن ميونخ، وتحرص العديد من الفرق مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان وتشيلسي على التعاقد مع المدافع النمساوي لكن متطلبات راتبه غير ملائمة، حيث يريد وكيل أعماله بين زهافي 20 مليون يورو سنويًا لعميله وهو مبلغ أجبر بعض الأندية على التراجع.

وذكرت صحيفة “بيلد الألمانية”، أن باريس سان جيرمان الفرنسي هو الفريق الأكثر ضغطًا على الدولي النمساوي وتشيلسي الإنجليزي هو الفريق الراغب في الدفع أكثر.

ووفقاً لصحيفة سبورت، يمكن أن يكون الراتب الخيالي حجر عثرة لريال مدريد أيضاً، رغم إنهم يريدون التوقيع مع ألابا لكنهم ليسوا مستعدين لدفع هذا القدر من الأجور بسبب الأضرار المالية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن تتكثف مفاوضات ألابا مع بعض الأندية التي ترغب في التعاقد معه ليخرج في الميركاتو الشتوي القادم في 1 يناير 2021، كي يستفيد بايرن ميونخ من بعض المال بدلاً من فقدانه مجانًا في الصيف.

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