برشلونة سيحصل على مبلغ 2.9 مليون يورو من سانتوس في قضية “جابرييل باربوسا”!

حكمت محكمة التحكيم الرياضية كاس لصالح برشلونة في خلافهم مع نادي سانتوس البرازيلي على المهاجم جابرييل باربوسا، بحسب تقرير لموقع كادينا سير.

ويتعين على سانتوس دفع 2.9 مليون يورو كجزء من القرار بعد خرق الاتفاق المبرم مع برشلونة عندما باع جابرييل باربوسا “جابيجول” إلى إنتر ميلانو في عام 2016 مقابل 25 مليون يورو.

وكان برشلونة قد دفع لصالح سانتوس 7 ملايين يورو كجزء من صفقة نيمار جونيور مقابل خيار تفضيلي لثلاثة لاعبين آخرين في النادي، أحدهم هو مهاجم فلامينجو الحالي جابرييل باربوسا.

واشتكى برشلونة عندما تم بيع جابيجول إلى إنتر، من أن سانتوس لم يحافظ على الاتفاقية من خلال عدم منحهم الوقت الكافي لتقرير ما إذا كانوا يريدون مطابقة العرض المقدم من النادي الايطالي أو لا.

واستمر جابرييل باربوسا عام واحد فقط في الجوزيبي مياتزا مع إنتر ميلانو قبل يخوض فترات إعارة مع بنفيكا البرتغالي وسانتوس وفلامنجو، والذي عاد إليه منذ ذلك الحين بشكل دائم.

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