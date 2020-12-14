جماهير الهلال تُهاجم الشهري بسبب سلمان الفرج!

وجهت جماهير نادي الهلال عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات حادة إلى الإعلاميين الذين يروجون الشائعات حول قائد الفريق، سلمان الفرج، والحديث عن وضعه شروط مالية تعجيزية من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الزعيم.

سلمان الفرج سيدخل الفترة الحرة من عقده مع الهلال في شهر يناير المقبل، وسيكون من حقه التوقيع لأي ناد دون الرجوع للهلال، وحتى الآن لم يُحسم تجديد عقده مع النادي العاصمي.

وكان الصحفي مبارك الشهري، المعروف بانتماءه لنادي النصر، قد ذكر أن سلمان الفرج اشترط على إدارة الهلال تجديد عقده لموسمين، مقابل 30 مليون ريال، أي بواقع 15 مليونًا في العام الرياضي الواحد.

وأوضح أن إدارة الهلال وافقت على منح سلمان الفرج 30 مليون ريال، ولكن في عقد لـ3 سنوات، وليس موسمين فقط؛ أي بواقع 10 ملايين ريال في العام الواحد.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت بالأمس أن إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان دخلت في مفاوضات جادة مع سلمان الفرج، وعرضت على قائد الهلال مبلغ 12 مليون ريال راتب سنوي.

هذا وتؤكد مصادر موقع “الخليج 365” أن الأولوية بالنسبة للفرج هي تجديد العقد مع نادي الهلال، خاصة وأنه يشعر براحة كبيرة في الفريق، وحالته الفنية رائعة مع المدرب الحالي رازفان لوشيسكو.

ويُعد الفرج من أبناء الهلال، وقد تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول، في عام 2008، وخاض اللاعب مع الزعيم 239 مباراة رسمية، سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 20 آخرين.

وكانت الإصابة قد تسببت في غيابات عديدة للفرج خلال فترات سابقة، لكنه عاد بقوة في الموسم الرياضي الماضي، وقاد الهلال للتتويج بثلاثية “دوري أبطال آسيا، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأس خادم الحرمين الشريفين”.

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