أرسنال ينهزم بهدف صديق وليستر سيتي يرتقي للمركز الثالث

استمرت معاناة أرسنال فمني بخسارته السابعة في 12 مباراة بسقوطه أمام بيرنلي أحد فرق الذيل 0-1 في عقر داره ملعب الامارات في شمال لندن الأحد ضمن المرحلة 12 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وكانت نقطة التحول في المباراة طرد لاعب الوسط السويسري الدولي غرانيت شاكا في الدقيقة 56 ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.
وبعد صيام عن التسجيل دام منذ فترة طويلة، نجح مهاجم ارسنال الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ في التسجيل، لكن هذه المرة خطا في مرمى فريقه عندما حول الكرة عند القائم الايمن من ركلة ركنية داخل شباكه (73).
وارتقى ليستر سيتي إلى المركز الثالث 24 نقطة بفوز صريح على برايتون بثلاثية بينها ثنائية لجناحه جيمس ماديسون (27 و44) بالإضافة الى هدف للمهاجم المخضرم جيمي فاردي (41). ورفع الأخير رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم، كما أنه الموسم السادس توالياً التي يتخطى فيها حاجز العشرة أهداف.
المصدر: وكالات
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