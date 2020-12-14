هيرنانديز ينقذ ميلان من الهزيمة ورونالدو يقود يوفنتوس للفوز على جنوى

تعادل ميلان على ميدانه أمام ضيفه بارما بهدفين لكل فريق، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



تقدم الضيوف أولا بهدف حمل توقيع البرازيلي هيرناني جونيور في الدقيقة 13، وعليه انتهت مجريات الشوط الأول.



وعزز بارما تقدمه بهدف ثان أحرزه الصربي جاسمين كوريتش عند الدقيقة 56، قبل أن يتمكن المدافع ثيو هيرنانديز من تقليص الفارق للميلان بعد دقيقتين فقط.



وبينما كانت المباراة تقترب من نهايتها، عاد ثيو وسجل هدفًا في الوقت الضائع منقذًا به ميلان هزيمة كانت لتكون الأولى له في الدوري هذا الموسم.



وبهذا وصل رصيد ميلان إلى 27 نقطة في المركز الأول، ورفع بارما رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع عشر.



وفي مباراة أخرى حقق يوفنتوس فوزاً كبيراً على مضيفه فريق جنوى 3-1.



وسجل كل من الأرجنتيني باولو ديبالا (57) والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلتي جزاء (78 و89) ثلاثية فريق السيدة العجوز فيما سجل ستيفانو ستيورارو، اللاعب السباق ليوفنتوس، هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 61.



ويحتل يوفنتوس المركز الرابع بـ23 نقطة وبفارق الأهداف عن نابولي، الثالث، في المقابل يأتي جنوى في المركز قبل الأخير بـ6 نقاط.



وسجل يوفنتوس هدف التقدم عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا (57) بعدما تلاعب بالدفاع وسددها أرضية مخادعة إلى يسار الحارس.



وأدرك جنوى التعادل عن طريق ستيفانو ستيورارو بعدما وصلته كرة عالية أمامية استطاع إكمالها في الشباك بين مدافعي يوفنتوس قرب القائم الأيسر للحارس (61).



لكن رونالدو عاد وقلب النتيجة للـ"بيانكونيري" بهدفين من ركلتي جزاء (78 و89)، ليرفع رصيده أيضاً إلى 10 أهداف متساوياً في صدارة الهدافين مع مهاجم ميلان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.



وخاض رونالدو المباراة الـ100 مع يوفنتوس في جميع المسابقات، وسجل 79 هدفاً منذ انتقاله إلى صفوف يوفنتوس قادماً من ريال مدريد الاسباني عام 2018.

المصدر: وكالات