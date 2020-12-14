الامارات | منصور بن محمد يتوّج فيتزباتريك بطلاً لـ «غولف موانئ دبي العالمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن منصور بن محمد يتوّج فيتزباتريك بطلاً لـ «غولف موانئ دبي العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اللاعب الإنجليزي ماثيو فيتزباتريك بلقب النسخة الـ12 لبطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي أقيمت تحت رعاية سموه على ملعب «الأرض» في عقارات جميرا للغولف، وتعد البطولة الختامية لموسم الجولة الأوروبية للغولف و«السباق إلى دبي»، بجوائز مالية تبلغ ثمانية ملايين دولار.

وقام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتتويج اللاعب فيتزباتريك المصنف 22 عالمياً، في ختام المنافسات أمس، التي حقق فيها 15 ضربة تحت المعدل، مستفيداً من تسجيله أربع ضربات تحت المعدل في الجولة الأخيرة، لينال الجائزة المالية البالغة ثلاثة ملايين دولار أميركي للقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، وهي أكبر جائزة مالية للبطل في بطولات الغولف على مستوى العالم.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصد فيها فيتزباتريك لقب البطولة بعد عام 2016، وهو لقبه السادس في 141 بطولة شارك فيها في الجولة الأوروبية.

ونال وصيف البطولة، الإنجليزي لي ويستوود، برصيد 14 ضربة تحت المعدل، لقب «السباق إلى دبي» لموسم الجولة الأوروبية، لينال جائزة مالية تبلغ مليوناً و350 ألف دولار، بواقع 850 ألف دولار نظير مركز الوصافة في البطولة، ونصف مليون إضافية للفوز بـ«السباق إلى دبي».

وكان الأميركي باتريك ريد أكبر الخاسرين في البطولة، بعدما تخلى عن صدارة الترتيب، وتراجع إلى المركز الثالث، بعدما أنهى المنافسات برصيد 13 ضربة تحت المعدل، ليكتفي بالمركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي»، رغم أنه دخل المنافسات متصدراً للترتيب العام.

حضر مراسم التتويج، أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والمدير التنفيذي للشؤون التجارية في موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، عبدالله بن دميثان، والمدير التنفيذي، مدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، محمد المعلم، ومساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ناصر آل رحمة، والرئيس التنفيذي للجولة الأوروبية، كيث بيلي.

وأعرب البريطاني ماثيو فيتزباتريك عن سعادته بتحقيق لقب بطولة دبي، للمرة الثانية في مسيرته، وقال في تصريحات صحافية عقب مراسم التتويج: «لطالما مثّلت (موانئ دبي العالمية) البطولة الأهم في أجندة بطولات الموسم، ويسعى إلى خطف لقبها جميع لاعبي الغولف العالمي، ليس لكونها الجولة الختامية فحسب، بل لكون المشاركة فيها تقتصر على المصنفين الـ60 الأوائل في موسم (السباق إلى دبي)».

وأضاف: «وقفت بطولة (موانئ دبي العالمية) شاهداً على دخولي عالم النجومية في عام 2016، لأنجح وبعد غياب خمس سنوات في استعادة هذا اللقب، وأتطلع إلى العودة العام المقبل للدفاع عن لقبي بطموح جمع الثنائية بالفوز بلقبها، بجانب حصد لقب بطل الموسم».

السجل الذهبي لبطولة «غولف موانئ دبي العالمية»

2009: الإنجليزي لي ويستوود

2010: السويدي روبرت كارلسون.

2011: الإسباني ألفارو كيروش.

2012: الإيرلندي روري ماكلروي.

2013: السويدي هنريك ستينسون.

2014: السويدي هنريك ستينسون.

2015: الإيرلندي روري ماكلروي.

2016: البريطاني ماثيو فيتزباتريك.

2017: الإسباني جون رام.

2018: الإنجليزي داني ويليت.

2019: الإسباني جون رام.

2020: البريطاني ماثيو فيتزباتريك.

السجل الذهبي لـ «السباق إلى دبي»

2009: الإنجليزي لي ويستوود.

2010: الألماني مارتن كايمر.

2011: الإنجليزي لوك دونالد.

2012: الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي.

2013: السويدي هنريك ستينسون.

2014: الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي.

2015: الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي.

2016: السويدي هنريك ستينسون.

2017: الإنجليزي تومي فليتوود.

2018: الإيطالي فرانشيسكو موليناري.

2019: الإسباني جون رام.

2020: البريطاني لي ويستوود.

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