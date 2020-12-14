الامارات | الشراعية 22 قدماً تُبحر في جميرا الخميس المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الشراعية 22 قدماً تُبحر في جميرا الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن تنظيم سباق الجولة الثانية والختامية من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في شواطئ جميرا، الخميس المقبل، ضمن روزنامة الفعاليات في الموسم الرياضي البحري 2020-2021.

وأعلنت اللجنة المنظمة، في بيان أمس، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالتسجيل في موقع النادي الرسمي على الإنترنت.

وتنافس على المراكز الأولى لفئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً نحو 30 قارباً على متنها نحو 150 نوخذة وبحاراً، وأسفرت النتائج عن فوز القارب إقلاع 118 بالمركز الأول لفئة الشباب، بينما نال المركز الثاني القارب هجوم 105، وحصل على المركز الثالث القارب برق 85، ولدى فئة الناشئين حصل على المركز الأول القارب طوفان 21، ونال المركز الثاني القارب سراب 24، واحتل المركز الثالث القارب ناهل 90.

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