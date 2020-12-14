الامارات | عجمان يظهر أمام الفجيرة بكامل أجانبه للمرة الأولى في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يظهر أمام الفجيرة بكامل أجانبه للمرة الأولى في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكتمل عقد اللاعبين الأجانب للمرة الأولى في مباريات عجمان بدوري الخليج العربي هذا الموسم، حينما يلاقي الفجيرة، الجمعة المقبلة، في الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وذلك بعد تعافي اللاعب الأرجنتيني، غوستافو فاجينين، من الإصابة ومشاركته في تدريبات فريقه، أمس، استعداداً للمباراة المقبلة. وعانى البرتقالي على صعيد الإصابات بصورة كبيرة من بداية الموسم، التي ضربت في بعض الأوقات 10 لاعبين دفعة واحدة. ولعب غوستافو فاجينين، خمس مباريات مع فريقه قبل أن يتعرض للإصابة في مباراة الوحدة. وقال مدير فريق عجمان، محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»: «إن عودة اللاعب الأرجنتيني مجدداً للظهور في المباريات ستزيد من قوة الفريق، وتمنح الجهاز الفني بقيادة المدرب المصري، أيمن الرمادي، العديد من الخيارات على صعيد التشكيلة التي سيخوض بها مباراة الفجيرة، التي نعتبرها من أهم المحطات التي تنتظر البرتقالي في الدوري هذا الموسم». وأضاف: «مع عودة غوستافو، ستكون قائمة الإصابات في عجمان قد تقلصت بصورة كبيرة ولم يعد هناك سوى لاعبين مصابين، هما راشد مال الله ومحمد الشحي، وستكون عودتهما قريبة للمباريات الرسمية».

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