شكرا لقرائتكم خبر عن هادي خشبة: المقاصة لم يقدم أداء مشرفًا أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق هادي خشبة، مدير الكرة بالنادي الأهلي سابقًا، على أداء نادي مصر المقاصة أمام الأهلي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد في افتتاحية مباريات الدوري المصري بنسخته الجديدة.

وأكد هادي خشبة في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «المقاصة لم يقدم أداء مشرفًا أمام النادي الأهلي، ولا يليق بتاريخ النادي الفيومي ومدربه الكبير الكابتن إيهاب جلال».

وتابع: «كنت أتوقع بداية أقوى لنادي مصر المقاصة، ولكن نادي مصر المقاصة سينجح في استعادة مستواه من جديد وقريبًا ومتأكد من ذلك».