شكرا لقرائتكم خبر عن «أوباميانج» يسجل في مرماه وأرسنال يتلقى هزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفاقمت متاعب أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته 1-صفر أمام ضيفه بيرنلي اليوم الأحد بعد أن سجل بيير-إيمريك أوباميانج هدفا عكسيا في مرماه عقب طرد جرانيت تشاكا.

ويحتل أرسنال، الذي خسر أربع مباريات متتالية على أرضه، المركز 15 في الترتيب برصيد 13 نقطة بينما غادر بيرنلي منطقة الهبوط وتقدم إلى المركز 17 بتسع نقاط بعد أول انتصار يحققه خارج الديار هذا الموسم.

وكان فريق المدرب ميكل أرتيتا يضغط بشدة على بيرنلي في الشوط الثاني واختبر حارسه نيك بوب عدة مرات عندما طُرد تشاكا بعد أن قرر حكم الفيديو المساعد أنه أمسك بحنجرة آشلي وستوود.

وصنع «وستوود» الهدف الحاسم عندما حول أوباميانج تمريرته العرضية الخطيرة من ركلة ركنية في مرماه بينما كان يقفز مع جوش براونهيل لاعب بيرنلي عند الزاوية القريبة.