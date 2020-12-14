«جلال» بعد الخسارة أمام الأهلي: «بداية سيئة لكني راضٍ عن الأداء»

شكرا لقرائتكم خبر عن «جلال» بعد الخسارة أمام الأهلي: «بداية سيئة لكني راضٍ عن الأداء» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ايهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، فوز مستحق للأهلي، مشددًا ان فريقه بدأ في الإعداد قبل الدوري ب10 أيام.
وأضاف في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «حاولنا التماسك أمام الأهلي في الشوط الأول وأحرزنا هدف التعادل، وفي الشوط الثاني الجهد البدني قل حاولت اعدل ده بالتغيرات».
وأتم: «التفوق كان واضح في الشوط الثاني للأهلي ودي بداية سيئة للفريق لكن انا راضي عن الأداء واللاعبين ادوا بشكل جيد في إطار مجهودهم، مؤكدًا: «فوافي عمل مجهود جيد في الشوط الأول بالإضافة إلى حسني لكن الشوط الثاني الأهلي قدر يحسمهم».
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