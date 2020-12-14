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«جلال» بعد الخسارة أمام الأهلي: «بداية سيئة لكني راضٍ عن الأداء»

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ايهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، فوز مستحق للأهلي، مشددًا ان فريقه بدأ في الإعداد قبل الدوري ب10 أيام.

وأضاف في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «حاولنا التماسك أمام الأهلي في الشوط الأول وأحرزنا هدف التعادل، وفي الشوط الثاني الجهد البدني قل حاولت اعدل ده بالتغيرات».

وأتم: «التفوق كان واضح في الشوط الثاني للأهلي ودي بداية سيئة للفريق لكن انا راضي عن الأداء واللاعبين ادوا بشكل جيد في إطار مجهودهم، مؤكدًا: «فوافي عمل مجهود جيد في الشوط الأول بالإضافة إلى حسني لكن الشوط الثاني الأهلي قدر يحسمهم».

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