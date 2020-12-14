شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد: «ابنة أيمن حفني كويسة وحالتها بتتحسن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك الأسبق، ما تردد عن وفاة نجلة أيمن حفني لاعب الفريق الأبيض السابق. وكتب عبر صفحته الشخصية «تويتر:»محمد أخو أيمن حفني لسة مطمنين منه إن مفيش حاجة والبنت كويسة وحالتها بتتحسن». وأضاف: «ادعولها بس ربنا يشفيها، اللي بيكتب حاجة زي كدة يتقي ربنا علشان الناس اللي بتتفزع مفيش هزار في الحاجات دي». وتعرضت ابنة أيمن حفني مؤخرًا للإصابة بمرض السرطان، وهي أزمة جديدة تشغل ذهن اللاعب وتبعده عن المستطيل الأخضر. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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